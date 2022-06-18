OPEC Genel Sekreteri, Hz. Ali'nin (a.s) türbesini ziyaret etti

Irak ziyareti çerçevesinde Şii Müslümanların kutsal kenti Necef’e gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, burada bulunan Hz. Ali’nin (a.s) türbesini ziyaret etti.
Necef kenti Irak'ın iki kutsal kentinden biridir (diğeri Kerbela). Fırat Irmağı'nın hemen batısındaki bir dağ sırasının üzerinde yer alır.
Necef'teki Hz. Ali'nin (a.s) mezarı üzerinde değerli halı ve perdelerle süslü büyük türbe, Musul Hamdani hükumdarı Ebulheyca tarafından yaptırılmıştır.
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