  1. Kültür
18 Haz 2022 11:45

OPEC Genel Sekreteri, Hz. Ali'nin (a.s) türbesini ziyaret etti

OPEC Genel Sekreteri, Hz. Ali'nin (a.s) türbesini ziyaret etti

Resmi bir ziyaret kapsamında Irak'ta bulunan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, kutsal kent Necef'teki Hz. Ali'nin (a.s) türbesini ziyaret etti.

Irak ziyareti çerçevesinde Şii Müslümanların kutsal kenti Necef’e gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, burada bulunan Hz. Ali’nin (a.s) türbesini ziyaret etti.

Necef kenti Irak'ın iki kutsal kentinden biridir (diğeri Kerbela). Fırat Irmağı'nın hemen batısındaki bir dağ sırasının üzerinde yer alır.

Necef'teki Hz. Ali'nin (a.s) mezarı üzerinde değerli halı ve perdelerle süslü büyük türbe, Musul Hamdani hükumdarı Ebulheyca tarafından yaptırılmıştır.

News Code 1902932
https://tr.mehrnews.com/news/1902932/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler