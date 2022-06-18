Şanghay'da petrokimya tesisinde yangın

Çin'in finans merkezi Şanghay kentindeki bir petrokimya tesisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Çin'de devlete ait petrol ve doğal gaz şirketi Sinopec Group'a bağlı Sinopec Şanghay petrokimya şirketinin Jinshan semtinde yer alan tesisinde yerel saatle 04.30 sıralarında patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Tesisten alev ve yoğun duman yükselirken, ilk belirlemelere göre tesis içindeki bir nakliye aracının şoförü yangında hayatını kaybetti, 1 şirket çalışanı da yaralandı. Çevre sakinleri, patlama sesiyle uyandıklarını, çıkan yangınla birlikte sokakları keskin bir kokunun sardığını aktardı. Çin medyasında ise yangının tesisin etilen glikol üretilen bölümde çıktığı bilgisine yer verildi.

Alevler saatler sonra kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Haberler.com