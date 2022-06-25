Emir Abdullahiyan: Afganistan, İran'ın su hakları meselesini çözmeli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, Afganistan'da meydana gelen ve çok sayıda can ve mal kaybına neden olan depremden dolayı başsağlığı dileğinde bulundu.

Emir Abdullahiyan İran'ın Afgan halkının yanında olduğunu belirterek İran'dan Afganistan'daki depremzedelere yardım sevkiyatı yapıldığını söyledi.

İran'ın Helmand nehrinden su hakkına dikkat çeken Emir Abdullahiyan, "Afganistan'ın gerekli anlaşmalar uyarınca su hakları ve sınır suları alanındaki ikili taahhütlerini yerine getirme konusunda ciddi ve gerekli işbirliği yapmasını talep ediyoruz" dedi.

Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de Afganistan'a yardım sevkiyatlarından dolayı İran'a teşekkür etti.

Emirhan Muttaki ayrıca ikili istişarelerin devamını ve İran'ın su hakları konusunu takip etmek için İran Enerji Bakanlığı'ndan özel bir heyetin gönderilmesini memnuniyetle karşıladı.

