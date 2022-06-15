Türkmenistan Cumhurbaşkanı'ndan Ayetullah Hamanei'ye teşekkür

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüştü.

Ayetullah Hamanei görüşmede, İran-Türkmenistan ilişkilerine değinerek, karşılıklı ilişkilein geliştirilmesinin her iki ülkenin de yararına olduğunu vurgulayarak, “İran hükümeti komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istiyor. Bu, doğru bir politikadır.” dedi.

İkili ilişkilerin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasının iki ülkenin ciddi kararlılığına bağlı olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, "Tabii ki, bölge ve dünya düzeyinde İran ile Türkmenistan arasındaki dostane ilişkilerine kaşı olanlar var, ancak tüm bunlara rağmen engellerin aşılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, İran ile Türkmenistan arasında imzalanan anlaşmaların önemine değinerek hakkında, “İki ülke arasındaki ortak komisyonlar ciddi şekilde aktif olmalı ve imzalanan anlaşmalar sürekli takip edilerek sonuçlandırılmalıdır." açıklamasını yaptı.

Berdimuhammedov: Önceliğimiz komşu ülkeler

Türkmenistan Devlet Başkanı da görüşmede, "Komşu ülkelerle ilişkiler önceliğimizdir. Bugün imzalanan anlaşmalar çerçevesinde başta doğalgaz, elektrik ve transit olmak üzere çeşitli alanlarda sahip olduğumuz iyi ilişkilerin ivme kazanmasını ve aynı zamanda büyük projelerin hayata geçirilmesini istiyoruz." dedi.

İran ile Türkmenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümüne atıfta bulunan Berdimuhammedov, Ayetullah Hamanei’ye hitaben, "İki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesindeki büyük desteğiniz için şahsım ve Türkmenistan halkı adına teşekkür ederim.” diye konuştu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de hazır bulundu.

Bu sabah Cumhurbaşkanı Reisi ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un huzurunda 9 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandı.