Marmaris'te orman yangını 3. günde sürüyor

Türk medyasına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinin Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Dün akşam saat 20:17 sıralarında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Maalesef ki yangında 24 saat geride kaldı. Dün karanlık bastırmadan alevlere müdahale edebilmek için bölgeye gece görüşlü helikopter desteği istemiştik. Öğrendik ki envanterde yokmuş” demişti. Marmaris Belediyesi ise saat 00.00 sıralarında "Değirmenyanı'nda alevler çoğaldı, hepimizi zor bir gece daha" vekliyor açıklamasını yaptı.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.