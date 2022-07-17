Avrupa ve ABD orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Aşırı sıcaklar, Avrupa’nın güneyini de etkisi altına almış durumda.

Fransa ve İspanya'da çıkan orman yangınları, Avrupa'nın bazı bölgelerinde yetkilileri alarma geçirirken, kavurucu yaz sıcaklıkları ile birleşince binlerce insan evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

Orman yangınları son haftalarda başta Amerika, Fransa, Portekiz ve İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de görülürken, Gironde bölgesinde cuma günü 7 bin 300 hektar ve dün yaklaşık 10 bin hektar yandı.

Yüksek sıcaklıklar sebebiyle İspanya ve Portekiz’deki orman yangınları, can ve mal kaybına neden olurken, İngiltere’de aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı alarm" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Dünyabülteni.net