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11 Tem 2022 12:33

Portekiz'de ormanlar yanıyor: 29 yaralı

Portekiz'de ormanlar yanıyor: 29 yaralı

Orman yangını riskinin en yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden Portekiz'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok noktada yangın çıktı.

Avrupa'da İspanya ve Yunanistan ile birlikte hava sıcaklığının 43 dereceye vardığı Portekiz de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 3 binden fazla itfaiyeci ve 60 hava aracının müdahale ettiği yangınlarda 29 kişi yaralandı.

2017'de 100'den fazla kişinin orman yangınlarında canından olduğu ülkede AB de diğer üye ülkelerin Portekiz'e destek kuvvet göndermesini sağlayacak hava filosu yardım programını devreye soktu.

Yüzde 96'sı için 'aşırı' veya 'ciddi' kuraklık uyarısı yapılan Portekiz'de Başbakan Antonio Costa bu haftaki Mozambik ziyaretini 'ciddi orman yangınları riskine işaret eden hava durumu tahminleri' nedeniyle ertelemişti. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da BM'de konuşma yapmak için yapmaya hazırlandığı ABD ziyaretini iptal etti.

Twitter hesabına halkı dışarıda ateş yakmamaları ve yangına sebep olabilecek ağır tarım makineleri kullanmamaları konusunda uyaran Başbakan Costa, "İtfaiyecilerimize yapabileceğimiz en iyi yardım yangın çıkmamasını sağlamak" mesajı verdi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1903417
https://tr.mehrnews.com/news/1903417/

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