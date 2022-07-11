Portekiz'de ormanlar yanıyor: 29 yaralı

Avrupa'da İspanya ve Yunanistan ile birlikte hava sıcaklığının 43 dereceye vardığı Portekiz de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 3 binden fazla itfaiyeci ve 60 hava aracının müdahale ettiği yangınlarda 29 kişi yaralandı.

2017'de 100'den fazla kişinin orman yangınlarında canından olduğu ülkede AB de diğer üye ülkelerin Portekiz'e destek kuvvet göndermesini sağlayacak hava filosu yardım programını devreye soktu.

Yüzde 96'sı için 'aşırı' veya 'ciddi' kuraklık uyarısı yapılan Portekiz'de Başbakan Antonio Costa bu haftaki Mozambik ziyaretini 'ciddi orman yangınları riskine işaret eden hava durumu tahminleri' nedeniyle ertelemişti. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da BM'de konuşma yapmak için yapmaya hazırlandığı ABD ziyaretini iptal etti.

Twitter hesabına halkı dışarıda ateş yakmamaları ve yangına sebep olabilecek ağır tarım makineleri kullanmamaları konusunda uyaran Başbakan Costa, "İtfaiyecilerimize yapabileceğimiz en iyi yardım yangın çıkmamasını sağlamak" mesajı verdi.

Kaynak: Sputnik