Emir Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, çalışma ziyareti için Tahran'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

İran, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörlüğü görevini de yürüten Josep Borrell'in Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığıne göre, İran ile Avrupa Birliği arasında devam eden istişareler kapsamında yapılacak temaslarda ikili ilişkiler başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler ile yaptırımların kaldırması için yürütülen Viyana müzakerelerinin son durumu ele alınacak.

İran Nükleer Anlaşması, Tahran ve P5+1 olarak bilinen BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında uzun müzakerelerin ardından 2015 yılında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

Viyana’daki nükleer müzakerelere 11 Mart tarihinde ara verildi.