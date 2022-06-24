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24 Haz 2022 11:02

Josep Borrell bu gece İran'a gelecek

Josep Borrell bu gece İran'a gelecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in bu gece Tahran'a geleceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade,  Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer İranlı yetkililerle görüşmek üzere bu gece Tahran'a geleceğini bildirdi.

Londra merkezli Arabi Al-Jadeed gazetesi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Viyana görüşmelerinin yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeleri ele almak için yüksek ihtimalle önümüzdeki haftanın başlarında Tahran'a geleceğini duyurmuştu.

Arabi Al-Jadeed gazetesi İranlı güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde "Son günlerde, Borrell'in Tahran ziyareti için Tahran ile Avrupa Birliği Dış Politika Komisyonu arasında istişareler yapıldı. Önümüzdeki birkaç saat içinde bu ziyaretin ertelenmesine neden olacak özel bir gelişme olmazsa, Borrell büyük olasılıkla önümüzdeki Cumartesi Tahran'a gelecek" ifadesine yer vermişti.

News Code 1903064
https://tr.mehrnews.com/news/1903064/

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