Reisi: Müzakerelerde kararlı duruşumuz asla değişmeyecek

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam canlı yayında yaptığı konuşmada, İran halkına hitap etti.

Ülkenin durumunu değerlendrien Reisi, "Akaryakıt sorunumuz yok, akaryakıt fiyatını değiştirme planı gündemde değil" dedi.

Petrol ihracatı hakkında Cumhurbaşkanı Reisi, hem petrol satışlarının hem de petrol gelirlerini tahsil etme çalışmalarının iyi durumda olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran’a uygulanan yaptırımları eleştirerek, “Bu zalimane yaptırımların bir an önce kaldırılması lazım. Bu konuyu farklı platformlardan defalarca duyurduk. Yaptırımların kaldırılması konusunu takip edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararını bir kez daha eleştiren Reisi, UAEA kararını “kötü bir hareket” olarak nitelendirdi ve “Müzakere sürecinin ortasındayız ve Ajans’ın 15 kez ihlal olmadığını belirtmesine rağmen, karar tasarısının onaylanması doğru bir şey değildi.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, 11 Mart’ta ara verilen nükleer görüşmelere ilişkin, “Müzakereleri kapatma niyetinde değiliz, ancak müzakere sürecinde İran İslam Cumhuriyeti ile onurlu İran halkının kararlı duruşu asla değişmeyecek.” diye konuştu.