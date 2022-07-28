ABD, anlaşmaya varma yolunda adımlar atmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasında dün telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu telefon görüşmesinde yaptırımların kaldırılmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Borrell'in ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Morn'ın çabalarını takdir ederek, "İran'ın iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma iradesinde hiçbir şüphe yoktur" dedii.

Emir abdullahiyan, "ABD, ir çözüm bulmak ve bir anlaşmaya varmak için gerçekçi bir adım atarsa, tüm taraflara iyi bir anlaşma sağlanacaktır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı, İran'ın görüşmelerin başlangıcından bu yana bir anlaşmaya varmak için her zaman iyi niyetini ve ciddi iradesini gösterdiğini vurguladı.

Borrell'in son zamanlarda sunduğu metne atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, "İran, diplomasi ve müzakere yolunun devam etmesini memnuniyetle karşılamaktadır" diye kaydetti.

Emir Abdullahiyan, "ABD her zaman bir anlaşmaya varmaktan yana olduğunu söylüyor. Bu yüzden anlaşma metninde ve pratikte bu yaklaşım görülmelidir" ifadelerinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, "İran tarafı şimdiye kadar müzakere sürecinde olumlu ve ciddi bir irade göstermiş. Artık müzakerelerin istenilen sonuca ulaşma zamanı gelmiştir." dedi.