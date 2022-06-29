Reisi, Hazar Zirvesi öncesi ikili temaslarlarda bulundu

Hazar Denizi’ne Kıyı Ülkeler 6. Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Aşkabat'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Türkmenistan Milli Konseyi’nin Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıldönümüne değinerek, "Tahran ve Aşkabat ilişkileri sizin son yıllarda aldığınız akıllı tedbirler sonucu her zaman gelişmektedir" dedi.

İki ülkenin birbirleriyle işbirliği düzeyini geliştirmek için iyi kapasitelere sahip olduğunu belirten Reisi, "13. hükümetin dış politika alanında, komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için özel bir programı var ve İran-Türkmenistan ilişkileri bu bağlamda vr kapsamlı işbirliği ve karşılıklı güven temelinde hızla gelişmektedir" ifadesini kullandı.

Türkmenistan Milli Konseyi’nin Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çabalarından dolayı İran'ı takdir ederek, "İki ülke siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ortak noktalara va kapasitelere sahiptir ve bu ilişkilerin daha fazla gelişmesinin yolunu açmıştır" dedi.

Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile de görüştü

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hazar Zirvesi öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya geldi.