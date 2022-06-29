İran'dan G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki

İran’ın resmi ajansı İRNA’ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Almanya'daki G7 zirvesinin son açıklamasına tepki gösterdi.

Almanya'daki G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki gösteren Kenani, "G7 liderlerinin sonuç bildirgesinin İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki kısımlarını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Kenani, G7 bildirisinin, ABD'nin nükleer anlaşmayı ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararını ihlalini ve İran halkına karşı azami yasa dışı yaptırımlar dayatmasını kasten görmezden geldiğini söyledi.

Yeni sözcü Kenani, "Açıklamayı yayınlayanlar, İran halkına yönelik yasa dışı sınır ötesi yaptırımlar politikasını sürdürerek veya buna karşı eylemsizlik göstererek mevcut çatışmanın oluşmasında en büyük paya sahip olup, çeşitli şekillerde ve kasıtlı olarak bu yanlış politikada ısrar etmeye devam etmektedirler." ifadelerini kullandı.

Kenani sözlerine şöyle devam etti:

"Açıklamayı yayınlayan tarafların, İran'ın hiçbir zaman müzakere edilemeyecek meşru füze savunma programına yönelik asılsız suçlamaları yönletmek yerine, bölgemizdeki istikrarsızlığın en önemli faktörlerinden biri olan milyarlarca dolarlık gelişmiş silah satışından hesap vermeleri gerekir."

Nasır Kenani, "İran İslam Cumhuriyeti, mantığa dayanan politikası doğrultusunda yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde diplomasinin devamına vurgu yaparken, İran'ın meşru çıkarlarını karşılayan, iyi ve güçlü bir anlaşmadan yanadır." diye konuştu.