Tahran: İranofobi söylemi Siyonist Rejim'e hizmet ediyor

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri arasında Manama'da yapılan baş başa görüşmenin ardından yayınlanan ortak bildiride İran karşıtı iddialar yer almıştı.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Bahreyn ve Mısır'ın İran iddiasına tepki göstererek, tek taraflı ve yapıcı olmayan bu tür iddiaların kötü amaçlı bir zihinyetle ileri sürüldüğünü söyledi.

Adı geçen ülkelere bölgesel denklemleri anlaması ve İran’ın Batı Asya bölgesindeki istikrar sağlayıcı rolünü dikkate alması için çağrıda bulunan Kenani, bu ülkelerin İranofobi söylemini israrla sürdürmesinin mantıktan uzak olduğunu ve Siyonist Rejim’in bölgedeki çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı.

Kenani sözlerine şöyle devam etti:

“İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer alandaki kazanımlarını korumak ülkemizin vazgeçilmez hakkıdır. Ayrıca İran’ın stratejik politikası ve savunma doktrini çerçevesinde var olan savunma ve füze yetenekleri komşu ülkeler için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın iyi niyetle komşuları, Arap ve İslam ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek, Reisi hükümetinin bu konudaki büyük çabasının İran’ın iyi niyetli olduğunu açık ve güçlü bir şekilde gösterdiğini söyledi.