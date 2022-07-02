Polonya Dışişleri'nden Belarus'a seyahat uyarısı

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.

Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov, Lisiçansk'ın Rusya ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) müttefik kuvvetleri tarafından tamamen kuşatıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Sınır Tanımayan Gazteciler, Kiev'in Ukrayna'daki olayların objektif olarak yayınlanmasına müdahale ettiğini bildirdi.