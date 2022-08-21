Irak'ta ABD'ye ait lojistik konvoya saldırı

Bugün Irak'taki Salahaddin vilayetinde işgalci ABD güçlerine ait lojistik konvoy hedef alındı.

Yerel medyaya göre ABD askeri lojistik konvoyunun geçtiği yolun kenarına yerleştirilen bomba patladı.

Haberde bu patlamada can kaybı olmadığı bildirildi.

Amerikan kojistik konvoyuna yapılan saldırının sorumluluğunu "El Muhkavime İslami" grubu üstlendi.

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan birliklerini işgalci güç olarak görüyor ve bu askeri birliklerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.