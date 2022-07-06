Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi bir ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Abdurrahman Al Sani'nin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştireceği görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ile bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulacağını açıklamıştı.

Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı son telefon görüşmesinde, başkent Doha'da yaptırımların kaldırılmasına yönelik yürütülen müzakerelere dair, "Doha'daki görüşmeleri olumlu olarak değerlendiriyoruz." demişti.