Türkiye-Özbekistan Askeri İşbirliği Çerçeve Anlaşması, TBMM'de

Türkiye’nin daha önce bazı denize kıyısı olmayan Afrika ülkeleriyle yaptığı ve içerisindeki “deniz tatbikatı” hükümleriyle tartışma yaratan askeri anlaşmalara bir yenisi eklendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın marttaki Özbekistan ziyaretinde imzalanan Türkiye-Özbekistan Askeri İşbirliği Çerçeve Anlaşması, onay için TBMM Dışişleri Komisyonu’na sunuldu. Anlaşmanın ayrıntılarına göre, Orta Asya’da bulunan ve denize kıyısı olmayan Özbekistan’la donanma gemilerinin katıldığı “passex” adlı geçiş eğitimleri yapılacak. Özbekistan’ın, ülkenin büyük bölümünden geçen ve Türkmenistan ile Afganistan sınırlarının bir bölümünü oluşturan Ceyhun (Amuderya) nehrinde faaliyet gösteren bir donanma gücü bulunuyor. Ancak açık denizle bağlantısız nehirde faaliyet gösteren donanma gücünün Türk Deniz Kuvvetleri gemileriyle ortak “geçiş eğitimi” yapma olanağı yok. Daha önce denize kıyısız, sadece nehir ve göllerde donanma güçleri olan Afrika ülkeleri Zambiya ve Çad’la yapılan anlaşmalarda da “geçiş eğitimleri ve liman ziyaretlerinin icrası” yer almıştı.

Kaynak: Cumhuriyet