Paşinyan'dan yeni 'Türkiye' açıklaması

Paşinyan, Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcilerinin son toplantısının sonuçlarına göre, Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması ve Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin başlatılması üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı.

Paşinyan "Şu anda devlet makamlarımız Türkiye'nin ilgili makamları ile çalışması çok önemli çünkü siyasi anlaşma bir anlaşma. Ancak bunların uygulanması o işe bağlı ve varılan anlaşmaları bir an önce uygulamak için koordineli bir şekilde çalışmamız, benim talimatım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ermeni Haber