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7 Tem 2022 16:03

Paşinyan'dan yeni 'Türkiye' açıklaması

Paşinyan'dan yeni 'Türkiye' açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Kabine toplantısında Ermenistan ile Türkiye özel temsilcilerinin Viyana'daki görüşmesine değindi.

Paşinyan, Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcilerinin son toplantısının sonuçlarına göre, Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması ve Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin  başlatılması üzerinde mutabakata varıldığını açıkladı. 

Paşinyan "Şu anda devlet makamlarımız Türkiye'nin ilgili makamları ile çalışması çok önemli çünkü siyasi anlaşma bir anlaşma. Ancak bunların uygulanması o işe bağlı ve varılan anlaşmaları bir an önce uygulamak için koordineli bir şekilde çalışmamız, benim talimatım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ermeni Haber

News Code 1903360
https://tr.mehrnews.com/news/1903360/

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