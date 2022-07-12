Seçim anket sonuçları: AK Parti eriyor, İYİ Parti yükselişte

Türk mesyasına göre, seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri Haziran ve Temmuz’da peş peşe anket sonuçları yayınladı.

Son bir ayda kamuoyu ile paylaşılan anket sonuçlarının büyük bir kısmı AK Parti’nin bugüne kadar aldığı en düşük oy oranına işaret ediyor.

2002 seçimlerinde yüzde 34 oy alıp tek başına iktidar olan AK Parti’nin oyları 2015 seçimlerinde yüzde 49’a kadar çıkmıştı.

Son anket sonuçlarında biri hariç yüzde 34’ü geçemeyen AK Parti iki ankette ise ikinci sıraya düşmüş görünüyor.

Araştırma sonuçlarında İYİ Parti’nin oylarındaki yükseliş, MHP’deki düşüş dikkat çekiyor.

İşte son 1 ayda 6 araştırma şirketinin sorduğu “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna seçmenin verdiği cevaplar:





