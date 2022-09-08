Tahran'dan Arap Ligi'nin İran'a yönelik açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyinin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantısının İran'a yönelik ifadelere ilişkin açıklamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kennani, "Bu tür açıklamaların yayınlanması, söz konusu bazı ülkelerin bölgedeki gelişmelerin gidişatını doğru anlamadığını ve Batı Asya bölgesinin gerçeklerini göz ardı ettiğini göstermektedir" dedi.

Kenani bu ülkelere değersiz suçlamaları tekrarlamak yerine, Siyonist Rejimin Filistin'in mazlum halkına karşı işlediği cinayetlere odaklanmalarını tavsiye etti.

Üç İran adasıyla ilgili olarak açıklamadaki iddiaları reddeden Kenani, İran'ın tüm eylemlerini ülkenin toprak bütünlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve başkalarının bu konuya müdahalesini kınadı.