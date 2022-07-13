Afganistan'daki sellerde 63 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da Kurban Bayramı sürecinde etkili olan sellerde onlarca kişi hayatını kaybetti.

Taliban'ın geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani, son bir haftada 12 vilayeti etkisi altına alan seller nedeniyle şu ana kadar 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, 81 kişinin de yaralandığını söyledi.

En fazla kaybın kaydedildiği vilayetlerin Nuristan, Lağman, Logar, Paktiya, Gazni, Meydan Vardak, Zabul ve Uruzgan olduğunu belirten Hakkani, afet nedeniyle 12 binden fazla evin zarar gördüğünü, 2 binden fazla hayvanın ise telef olduğunu kaydetti.

Ülkenin doğu vilayetlerinde 22 Haziran'da meydana gelen depremde 1200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Milli Gazete