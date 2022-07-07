Pakistan'da şiddetli yağış: Ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

AA'ya göre, Pakistan'ın Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaleti ile Gilgit-Baltistan bölgesinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Belucistan’da 10 kişinin daha ölmesiyle son 48 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yetkililer, bu kişilerden 8'inin sele kapıldığını, 2'sinin de yağışların yol açtığı kazalar sebebiyle öldüğünü dile getirdi.

Ketta şehrinin Kila Saifullah bölgesinde kerpiç evlerin yüzde 90’ının ağır hasar aldığını ifade eden yetkililer, çok sayıda kişinin evsiz kaldığını söyledi.