Biden'ın bölge ziyareti, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye odaklanmak içindir

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bu akşam yaptığı konuşmada bölgedeki son gelişmeler hakkında değerlendirmedlerde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah, ABD Başkanı Biden'in bölge ziyaretine değinerek, "Bu konuda birçok analiz ve spekülasyon yapıldı ve birçoğu bir Arap ya da Ortadoğu NATO'sunun kurulmasından söz etti. Bugünün Amerikası 2003 ve 2006'nın Amerikası değil. ABD, bugün tamamen farklı bir durumla karşı karşıya. Biden'ı bölgeye getirenin iki şey olduğuna inanıyorum, biri bölge ülkelerini daha fazla petrol ve gaz üretmeye ve ihraç etmeye ikna etmektir. İkincisi ise, İsrail'in güvenliğine bağlı kalmak ve onunla ilişkileri normalleştirmeye odaklanmaktır. Biden'den istenilmesi gereken Yemen'de ateşkesin uzatılması değil, savaşın sona ermesi ve bu ülkenin ablukasının tamamen kaldırılmasıdır" dedi.

Lübnan direniş cephesinin İsrail’e karşı 33 günlük savaşına dikkat çeken Nasrullah, "Doğrudan askeri harekat yoluyla bölgeye hakim olmak için bir Amerikan planı vardı. Direniş ve Lübnan'ın istikrarı ve 33 günlük savaşın hedeflerinin yenilgisi, yeni Ortadoğu planına ağır bir darbe indirdi" ifadesini kullandı.

Nasrullah, Siyonist Bakan Benny Gantz'ın Beyrut, Sayda ve Sur'a saldırı tehdidine tepki göstererek, "Gantz kendisi ve Siyonistlerle alay ettiğini biliyor ve İsrailliler bunun hiçbir değeri olmayan saçmalık olduğunun farkındadır. 2006 yılında düşman 33 gün köylerimizin giriş kapısının arkasında kaldı ve 3 gün boyunca Maroun El Ras'a girmeye çalıştı. Bugünkü direnişin imkanları eşi benzeri görülmemiş ve mücadele ruhu her zamankinden daha fazladır" ifadelerinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Lübnan ABD'yi arabulucu olarak kabul etmiyoruz çünkü bu ülke İsrail'in yararına Lübnan'a baskı yapıyor. Mısır ve Ürdün arabuluculuk yapmaya hazır ama ABD'nin iznini bekliyorlar" diye kaydetti.