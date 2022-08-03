Nasrullah, ABD'li ara bulucunun Beyrut ziyaretini değerlendirdi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün gece yaptığı konuşmada gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Nasrullah, Siyonist İsrail ve Lübnan arasında ara buluculuk görevi yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'in Beyrut ziyaretine ilişkin, "Amerikalı ara bulucu, önümüzdeki birkaç gün içinde sınırlarının çizilmesi ile ilgili cevabını Lübnanlı liderlere bildirmelidir. Onun daha fazla zamanı yok." dedi.

Deniz sınırlarının çizilmesi ile ilgili ABD ve Siyonist Rejim’e ültimatom veren Nasrullah, “Ne olacağını öğrenmek için sınır müzakereleri dosyasına az bir süre tanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Hasan Nasrullah, "ABD'li diplomatın Mısır gazı ve Ürdün elektriğinin Suriye üzerinden aktarımı konusundaki sahte vaadini daha sonra ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Akaryakıt sorunu hakkında Nasrullah, "Halkımız için endişeleniyoruz. Bu nedenle Lübnan lirasıyla İran'dan akaryakıt alımı teklifini Lübnanlı yetkililere sunduk ancak Amerikalılar bunu engelledi; diğerleri (karşı çıkanlar) ise bir öneride bile bulunmadı" ifadesini kullandı.

Hasan Nasrullah, Temmuz 2006 savaşından sonra Lübanan'ın yeniden inşasına yardımcı olan İran'a karşı saygılı bir duruş sergilediklerini aktardı.

ABD'li Amos Hochstein, Lübnan yönetimine yeni bir öneri sunmak için Beyrut'a ziyarette bulunmuştu.