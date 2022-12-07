ABD’li yargıç, Veliaht Prens aleyhindeki Kaşıkçı davasını düşürdü

Columbia Bölgesi Yargıcı John D. Bates, dün karar belgesinde yazılı olarak “Mahkemenin tedirginliğine rağmen, hem bin Selman'ın atanmasına ilişkin koşullar hem de Kaşıkçı cinayetine karıştığı yönündeki inandırıcı iddialar ışığında ABD, Mahkeme'ye onun dokunulmaz olduğunu bildirdi” ifadelerini kullandı. Mahkemenin karar belgesinde ayrıca “Devlet başkanı dokunulmazlığı hakkına sahiptir. . . görevde kaldığı sürece” ifadeleri yer aldı.

Yargıç Bates, “Şüpheli zamanlamanın ötesinde davacılar, Bin Salman'ı Başbakan olarak atayan Kraliyet Emri'nde iki anormallik daha kaydetti” ifadelerini yazılı olarak kayda geçirdi. Yargıç Bates kararla ilgili “Buna göre bin Selman aleyhindeki iddialar, devlet başkanı dokunulmazlığına dayalı olarak reddedilecek” dedi. Bates, Başbakan Bin Salman’ın iki üst düzey yardımcısı Suud el-Kahtani ve Ahmed el-Assiri'nin de haklarındaki suçlamayı ‘yargı yetkisi gerekçesiyle’ düşürdü.

Kaynak: DHA