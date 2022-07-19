Reisi ile Putin Tahran'da görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, “İran İslam Cumhuriyeti ziyaretinizin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi, ayrıca bölgesel ve uluslararası işbirliği açısından bir dönüm noktası olmasını umarım” dedi.

Putin de görüşmede, Rusya-İran ilişkilerinin iyi bir hızla geliştiğini, ikili ilişkilerin Suriye çözüm sürecine önemli katkıda bulunduğunu, ticaret cirosunda bakımından ise rekor rakamların takdire şayan olduğunu söyledi.

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Tahran'a geldi.

Tahran’da ikili bir görüşme gerçekleştirecek Putin ile Erdoğan’ın gündeminde, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılabileceği ve Türkiye’nin yeni Suriye harekatı planları gibi meselelerin bulunduğu medyaya yansıdı.