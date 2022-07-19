İran-Türkiye-Rusya Üçlü Zirvesi sona erdi

Astana Süreci Garantörü Ülke Liderlerinin 7. Zirve Toplantısı 3’lü olarak İran Cumhurbaşkanı Seeyid İbrahim Reisi, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Tahran'da yapıldı.

Putin bir sonraki zirve için liderleri Rusya'ya davet etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Astana sürecinin liderlerinin Tahran'daki toplantısının ana gündeminin Suriye'deki çatışma bölgelerindeki gerilimi azaltmak ve bu ülkede istikrarı sağlamak olduğunu belirtmişti.

Astana görüşmeleri, Suriye'de barışı tesis etmek amacıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin girişimi ve Rusya ile Türkiye'nin işbirliğiyle Ocak 2017'den bu yana başladı.

İran, Türkiye ve Rusya, Astana sürecinin garantörleri olarak Suriye krizini çözmeye çalışıyor.