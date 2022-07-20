Yıl başından bu yana 700 binden fazla turist Suriye'yi ziyaret etti

Turizm Bakanlığı planlama ve uluslararası işbirliği direktörü mühendis Ahed Al Zaim'e açıklamasına göre, bu yılın başından bu yana Suriye'yi ziyaret eden Arap ve yabancı turist sayısı şimdiye kadar 727 bine ulaştı.

Al Zaim, turist sayısının 98 bin yabancı ve 629 bin Arap ziyaretçi arasında dağıldığını belirtti.

Al Zaim, İçişleri Bakanlığı’nın corona salgınının yayılması nedeniyle 2021’de neredeyse tamamen kapatılan sınır kapılarının yeniden açılması turist sayısında artışa katkıda bulunduğunu söyledi.