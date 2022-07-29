Türkiye'de turist sayısı 2019’un gerisinde kaldı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, haziranda Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144.91 oranında artarak 5 milyon 14 bin 821 kişiye çıktı. Ancak turist sayısı 2019 Haziran’a kıyasla yüzde 5.71 oranında azaldı. 2019 Haziran’da ülkeye 5 milyon 318 bin 984 yabancı gelmişti. İlk 6 aylık dönemde ise Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158.41 artarak 19 milyon 530 bin 618 kişiye yükseldi.

Rus turist sayısı arttı, Ukrayna’da büyük düşüş var

Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2022 yılı ilk 6 ayında Türkiye’ye gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2021 yılı 6 ayına göre yüzde 72.94 değerinde bir artış ile 3 milyon 165 bin 538’e çıktı. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı turizmi etkilemeye devam ediyor. Türkiye’ye gelen Ukraynalı ziyaretçi sayısı haziranda yıllık yüzde 82.34 oranında azaldı. Rus ziyaretçi sayısı ise yüzde 243.3 oranında artış yaşandı.

Kaynak: Halk TV