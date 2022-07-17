İran: Güney Kafkasya’da kalıcı barıştan yanayız

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’ın Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmeyi olumlu olarak değerlendirdi.

Musevi'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran, bölgede kalıcı barış, istikrar ve güvenliğe yol açan her türlü süreci veya girişimi desteklemektedir.

Güney Kafkasya'da uzun vadeli istikrar ve işbirliği için ikili görüşmeler ve bölgesel işbirliği platformu (Türkiye, Rusya, İran, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın yer aldığı 3+3 formatı) en iyisidir." ifadelerine yer verildi.

Daha önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdulhiyan, Tahran'ın 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu toplantısına ev sahipliği yapacağını bildirmişti.