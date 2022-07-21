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21 Tem 2022 18:18

Almanya'da yılın en sıcak günü

Almanya'da yılın en sıcak günü

Almanya'da yılın en sıcak günü 40,3 santigrat dereceyle Bad Mergentheim-Neunkirchen'de kaydedildi.

Alman Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Bad Mergentheim-Neunkirchen'deki ölçüm bu yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.

Baden-Württemberg eyaletindeki elektrik kablolarının aşırı sıcaklar nedeniyle erimesi sonucu bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.

Elektrik kesintilerinden 10 bin kişi etkilendi, bölgede trafik ışıkları arızalandı ve internet kesintiye uğradı.

Almanya'da sıcaklık rekoru, 25 Temmuz 2019'da 41,2 santigrat dereceyle Duisburg kentinde kaydedilmişti.

News Code 1903652
https://tr.mehrnews.com/news/1903652/

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