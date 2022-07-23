Almanya Tahran Zirvesi'nden rahatsız oldu

Alman gazetesi Bild'e konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tahran Zirvesi'nde Erdoğan, Putin ve Reisi'nin verdiği fotoğrafla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Baerbock, "Türk Cumhurbaşkanı'nın bu fotoğrafta olması, kibarca söylemek gerekirse; bir meydan okumadır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz 2022 tarihinde Tahran’da Astana Formatı çerçevesinde Üçlü Zirve için bir araya gelerek ortak bildiri yayınlamıştı.