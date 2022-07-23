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23 Tem 2022 15:30

Almanya Tahran Zirvesi'nden rahatsız oldu

Almanya Tahran Zirvesi'nden rahatsız oldu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tahran Zirvesi'nde Erdoğan, Putin ve Reisi'nin bir arada çekildiği fotoğrafla alakalı, "Bu fotoğraf bir meydan okumadır" dedi.

Alman gazetesi Bild'e konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Tahran Zirvesi'nde Erdoğan, Putin ve Reisi'nin verdiği fotoğrafla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Baerbock, "Türk Cumhurbaşkanı'nın bu fotoğrafta olması, kibarca söylemek gerekirse; bir meydan okumadır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz 2022 tarihinde Tahran’da Astana Formatı çerçevesinde Üçlü Zirve için bir araya gelerek ortak bildiri yayınlamıştı.

News Code 1903697
https://tr.mehrnews.com/news/1903697/

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