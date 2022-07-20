Tahran'daki üçlü zirve dünya basınında

İran'ın başkenti Tahran'da dün Astana formatı kapsamında gerçekleştirilen zirve dünya basınında geniş yer buldu.

Al Jazeera haberinde Erdoğan'ın Suriye operasyonu ile ilgili mesajlar verdiğini yazdı. Al Jazeera, Erdoğan'ın temaslar sonucu yaptığı açıklamaları "Erdoğan, Tahran görüşmelerinde Suriye operasyonu için durumu yineledi" başlığıyla aktardı.

CNN International haberinde Putin'in Ukrayna operasyonundan bu yana eski Sovyetler Birliği dışına ilk seyahatini İran'a yaptığına vurgu yaptı.

France 24 ise tarihi zirveden çıkan sonucu 'Putin, Erdoğan ve Reisi, Suriye'deki teröristlere karşı işbirliği sözü verdi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Rus basını ise zirveyi Putin'in sözlerinden gördü. Russia Today, 'Putin, ABD'ye Suriye'yi 'yağmalamayı' durdurmasını söyledi' başlıklı haberinde Putin'in şu sözlerine yer verildi;

'Washington, Suriye petrolünü çalmayı durdurmalı ve Şam'a yönelik yaptırımlarını kaldırmalı.'

Yunan Ta Nea Gazetesi haberinde Erdoğan ve Putin'in Ukrayna tahılının ihracatını sağlayacak mekanizma için görüştüğü bilgisine yer verdi. Haberde söz konusu mekanizmanın Karadeniz'den yaklaşık 20 milyon ton tahıl getirmeyi amaçladığının altı çizildi.