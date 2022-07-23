İranlı Büyükelçi: Putin'in Tahran ziyareti başarılı geçti

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Sayın Vladimir İliçev ile görüştü.

Bu görüşmede Celali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son Tahran ziyaretinin başarılı geçtiğini söyledi.

Putin'in İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile verimli bir görüşme yaptığını belirterek, Putin'in Tahran ziyaretinin İran-Rusya ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Rus yetkili de bu görüşmede, İran'ı Azerbaycan'a bağlayan Reşt-Astara demiryolu inşa projesi ve 16. Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının iki tarafın da gündeminde yer alması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz 2022 tarihinde Tahran’da Astana Formatı çerçevesinde Üçlü Zirve için bir araya gelerek ortak bildiri yayınlamıştı.