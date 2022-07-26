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26 Tem 2022 18:07

Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya’ya gidiyor

Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya’ya gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

5 Ağustos'ta Soçi'ye yapacağı günübirlik ziyarette Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

İki liderin geçen hafta anlaşması imzalanan tahıl koridoru konusundaki son durumu ele alması bekleniyor.

Kremlin de Putin-Erdoğan görüşmesini doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya geleceğini belirtti.

Erdoğan ve Putin en son 19 Temmuz'da "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" için gittikleri Tahran'da ikili bir görüşme yapmışlardı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1903771
https://tr.mehrnews.com/news/1903771/

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