Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya’ya gidiyor

5 Ağustos'ta Soçi'ye yapacağı günübirlik ziyarette Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

İki liderin geçen hafta anlaşması imzalanan tahıl koridoru konusundaki son durumu ele alması bekleniyor.

Kremlin de Putin-Erdoğan görüşmesini doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya geleceğini belirtti.

Erdoğan ve Putin en son 19 Temmuz'da "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı" için gittikleri Tahran'da ikili bir görüşme yapmışlardı.

Kaynak: Sputnik