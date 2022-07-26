Beşar Esad'dan "Arap Birliği" açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Esad, Şam'da Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yı ağırladı.

Arap Birliği'nin Arap dünyasındaki mevcut durumun gerçek bir yansıması olduğunu belirten Esad, Suriye'nin sözlerden çok eylemleri dikkate aldığını ve müşterek Arap eylemlerinin mekanizmalarının, yöntem ve çıktıklarının Şam için büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Cezayir'in 'tüm alanlarda Suriye'nin haklarını savunan duruşunu' takdir ettiklerini söyleyen Esad, "Suriye halkı, Cezayir'in duruşunu asla unutmayacak. Çünkü içinden geçtiğimiz savaşta bizim yanımızda yer aldı. Her zaman Cezayir'i her zaman ilkelerine bağlı, Arapçılığa bağlı bir kardeş ülke olarak göreceğiz" dedi.

Suriye Devlet Başkanı, Suriye ve Cezayir halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerini genişletmek için Cezayirlilerle işbirliğinde yeni perdeler açma konusunda Şam'ın istekli olduğunu vurguladı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ise, Suriye'nin Arap Birliği'nin kurucu üyesi olmasına işaret ederek, Arap dünyasının ayrılmaz ve önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.

Cezayir'in Suriye'yi desteklemeye devam edeceğini ve Arap dünyası ve uluslararası arenada koordinasyonunu sürdüreceğini kaydeden Lamamra, Suriye ile ikili ilişkiler geliştirme konusundaki istekliliğini de dile getirerek yakın gelecekte Suriye-Cezayir ortak komisyonlarının düzenli bir şekilde bir araya gelmesini umduğunu kaydetti.

Hem ikili hem de Arap Ligi düzeyinde ortak Arap eyleminin teşvikleri konusunda görüş alışverişinde bulunan taraflar, Arapların karşılaştığı zorluklara yönelik atılabilecek adımları ele aldı.

Kaynak: Sputnik