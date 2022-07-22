Afrika'nın en iyi futbolcusu Sadio Mane!

Bayern Münih'in yeni golcüsü Sadio Mane, 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi. 2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Senegalli forvet, Afrika Uluslar Kupası zaferinde büyük rol oynamıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de final oynayan 30 yaşındaki futbolcu, bu yaz Liverpool'dan ayrılarak 32 milyon euro bonservisle Alman devine transfer olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi