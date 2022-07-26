İran'ın petrol gelirleri yüksek oranda arttı

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, bugün düzenlediği basın toplantısında, petrol satışından elde edilen gelirlerin yüksek oranda arttığını belirterek, “Bu yılın ilk 4 ayında petrol ve doğal gaz kondensatı satışından elde edilen gelirler, geçen yılın aynı dönemine nazaran sırasıyla yüzde 580 ve yüzde 200 oranında arttı.” dedi.

Handuzi, “Bütçe açığını kapatmak hükümetin gündemindeydi ve bu yılın ilk 4 ayında bütçe açığı meselesi çözüldü.” ifadesini kullandı.

Ulusal para ile ticaret hakkında Handuzi, İran ve Rusya’ın ekonomik ve ticari işlemlerde doların kaldırılması konuusnda anlaştığını söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), İran'ın 2021 yılında petrolden elde ettiği gelirin bir önceki yıla göre 3 kat artarak 25 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu.

Daha önce İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin petrol ve gaz üretimi hakkında açıklamada bulunarak, "Petrol üretim kapasitesi günde 3,8 milyon varilin üzerine, gaz üretimi ise günde 705 milyon metreküpe ulaştı. İran'ın petrol ihracatı ise yüzde 40 arttı." demişti.

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.