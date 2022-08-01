OPEC Genel Sekreteri'nden İran'ın önemine vurgu

Kuveyt merkezli Al Rai gazetesine konuşan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, "OPEC'in kurucu ülkeleri arasında yer alan İran ve Venezuela'nın petrol piyasasının istikrarında önemli rolleri var." dedi.

Kuveytli genel sekreter, "OPEC'in gücü, çevresindeki tüm dünya koşullarına rağmen üye ülkelerin uyumu ve dayanışmasıdır." ifadesini kullandı.

Rusya hakkında Heysem el-Gays, "OPEC Rusya ile rekabet etmiyor. Bu ülke, dünya enerji haritasında çok önemli ve etkili bir ülkedir." açıklamasını yaptı.

Bunlara ilave olarak OPEC Genel Sekreteri, "Dünyanın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için bir yol haritasına ihtiyacımız var." diye konuştu.