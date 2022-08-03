İran: OPEC ile yapıcı işbirliğimizi sürdürmek istiyoruz

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısında yaptığı konuşmada, “OPEC'in kurucu üyelerinden biri olan İran, geçmişte olduğu gibi OPEC ile yapıcı işbirliğini ve aynı zamanda Yeni Genel Sekreter ve OPEC Sekreterliğine desteğini sürdürecektir.” dedi.

İran Petrol Bakanı, Kuveytli OPEC genel sekreteri Heysem el-Gays’a yeni görevinde başarılar diledi.

Çevrim içi olarak düzenlenen 31'inci Bakanlar Toplantısı'nın ardından OPEC'ten yapılan açıklamada, yetersiz yatırımlar nedeniyle azalan ek üretim kapasitelerinin, ciddi arz kesintilerine karşı büyük bir dikkatle kullanılması gerektiği belirtildi.

Üretim konusunda, grubun fikir birliğinin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, mevcut petrol piyasası temelleri doğrultusunda, 19'uncu Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalındığı kaydedildi.

Böylece grubun, eylül ayında günlük 100 bin varil üretim artışına gitme kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 5 Eylül'de yapılacağı duyuruldu.