OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatlarında artış bekleniyor

Petrol piyasasının, OPEC üyelerinin aylık toplantısına göre şekillenmesi bekleniyor. Shell İcra Kurulu Başkanı Ben van Beurden, geçen hafta yaptığı açıklamada fiyatların yükselme olasılığının daha fazla olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan liderliğinde 13 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya liderliğindeki 10 petrol üreticisi bir araya gelecek. Toplantıda eylül ayı üretim politikasına karar verilecek. Yatırımcılar, Shell Plc dahil olmak üzere rakiplerin rekor kâr açıklamasının ardından Salı günü BP'nin bilançosuna da bakacak.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Shell İcra Kurulu Başkanı Ben van Beurden geçen hafta yaptığı açıklamada, arzdaki sıkılığın talep üzerindeki risklerden daha ağır basması nedeniyle petrol fiyatlarının düşmekten ziyade yükselme olasılığının daha fazla olduğunu söyledi.

Analistler ise OPEC+ grubunun eylül ayında üretim seviyesini sabit bırakması ya da ufak bir artışa gideceğini söyledi.

Kaynak: Sputnik