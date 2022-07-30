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30 Tem 2022 11:29

Tunus'ta ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Tunus'ta ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Tunus'ta ABD Maslahatgüzarı Natasha Franceschi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ”ABD Dışişleri Bakanlığının, Tunus'taki siyasi duruma ilişkin yaptığı basın açıklamasından dolayı ABD Tunus Maslahatgüzarı Natasha Franceschi, Bakanlığa çağrıldı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi'nin “Tunus'taki durumun gerçekliğini yansıtmayan bu açıklamalar karşısında derin şaşkınlık içindeyiz.” şeklindeki değerlendirmesine yer verildi.

ABD'nin tutumunun iki ülkenin dostluk bağlarını ve aralarındaki karşılıklı saygı ilkesini yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “İçişlerimize yapılan kabul edilemez bir müdahaledir.” denildi.

Açıklamada, Tunus'a atanan büyükelçinin ABD Kongresi'ndeki çalışma programında Tunus'a ilişkin açıklamalarının da kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

News Code 1903831
https://tr.mehrnews.com/news/1903831/

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