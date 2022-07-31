Fas Kralı: Cezayir ile normal ilişkiler kurmak istiyoruz

Tahta çıkışının 23’üncü yıl dönümü dolayısıyla konuşma yapan Fas Kralı 6'ncı Muhammed, "Tarihi ve insani bağlarla birbirine bağlı ve ortak geleceğe sahip iki kardeş halk arasında Fas ve Cezayir'in el ele vererek çalışması arzusu içindeyiz" dedi.

Cezayir ile Fas ilişkilerine dair söylenenlerin mantıklı olmadığını ve yürekleri dağladığını belirten 6'ncı Muhammed, kendilerinin bu durumdan çıkmak konusunda kararlı olduklarını, iki halk arasındaki anlayış, iletişim ve yakınlaşmanın güçlendirilmesini istediklerini vurguladı.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, şunları söyledi:

"Kardeş Cezayir ve Fas halklarını ayıran sınırlar, anlayış ve iletişim ortamına ebediyen kapalı kalmayacak. Cezayir ve Cezayirlilere kötü söz söyleyen Faslıların suçlayan iddialarına gelince, sorumsuz bir şekilde bunu yapan kimseler, iki kardeş halk arasında fitne ateşi yakmak istiyorlar."

"Cezayirli kardeşlerimiz bizi daima yanlarında bulacaklar"

Fas Kralı, vatandaşlarına Cezayirli kardeşleriyle kendilerini birbirlerine bağlayan iyi komşuluk, dayanışma ve kardeşlik değerleriyle iletişimi sürdürmeleri çağrısında bulunarak, "Cezayirli kardeşlerimizi, Fas'ı ve Faslıları her şart ve durumda daima yanlarında bulacakları konusunda temin ederiz" şeklinde konuştu.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 30 Temmuz 1999'da babası 2'nci Hasan'ın yerine tahta oturmuş ve Faslılara ilk Kraliyet konuşmasını yapmıştı.

Kaynak: AA