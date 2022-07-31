Afganistan'daki sellerde 18 kişi öldü

Taliban'ın geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani, Zabul ve Kandahar vilayetlerinde son 3 gündeki sel felaketinde 10'u Taliban mensubu olmak üzere 18 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sel nedeniyle 20'den fazla kişi yaralandı; bu 3 günde yüzlerce ev tahrip oldu.

Son bir ayda 120 ölü

Son 1 ayda meydana gelen seller nedeniyle 120 kişi öldü, 152 kişi yaralandı.

Sellerde birçok köprü tahrip oldu, son 1 ayda su altında kalan 3 bin ev hasar gördü.

Hakkani, bakanlık olarak selzedelere para ve gıda yardımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Afganistan Meteoroloji İdaresi de gelecek günlerde ülkenin bazı vilayetlerinde aşırı yağışlar nedeniyle sel olabileceği uyarısında bulundu.



TRT Haber