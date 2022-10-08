İranlı diplomat, Viyana'da OPEC Genel Sekreteri ile görüştü

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Muhsin Neziri Asl Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin düzenlediği 33'üncü Bakanlar Toplantısı sırasında OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile görüştü.

İran'ın Viyana'daki daimi temsilciliğinde gerçekleştirilen görüşmede taraflar mevcut toplantı kararlarının ardından son OPEC gelişmelerini gözden geçirerek, güncel uluslararası gelişmeler ve petrol piyasası ışığında OPEC+ ülkelerinin işbirliğinin gerekliliğini vurguladılar.

OPEC Genel Sekreteri de görüşmede İran tarafının etkin ve yapıcı işbirliğini takdir etti ve bu işbirliğinin gelecekte de devam etmesi umudunu dile getirdi.

