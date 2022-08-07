Nasrullah Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün gece yaptığı konuşmada gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Bazı rejimler bizi İsrail'in bir barış güvercini olduğuna ikna etmeye çalışıyor ama bu rejim cinayet üzerine kurulu bir rejimdir. Lübnan ve Filistin'deki direniş, işgalci rejimin yenileceğini ve küçük düşürüleceğini kanıtlamıştır" dedi.

Nasrullah Gazze'de yaşanan gelişmelere değinerek, "Gazze'de yaşananlar İsrail'in açık ve bariz bir saldırganlığı ve doğrudan bir cinayetidir. Her onurlu insan bu cinayeti kınamalı; bu cinayet karşısında sessiz kalan herkes mahkumdur. Direniş, bu saldırganlığa uygun gördüğü araçlarla karşılık verme hakkına sahiptir. Filistin direnişi ve İslami Cihad hareketi, bu saldırganlığa doğru zamanda, yerde ve uygun gördükleri şekilde tepki verebilir." ifadelerinde bulundu.