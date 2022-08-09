Nasrullah: İran direnişin kalbi olmaya devam edecek

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Aşura günü münasebtiyle bir konuşma yaptı.

Seyyid Hasan Nasrullah konuşmasının başında Nijerya'da Aşura matem merasiminde Şii Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.

Lübnan'daki duruma değinen Nasrullah, "Lübnan'ın deniz zenginliğine uzanan eller, Lübnan toprağına uzanan eller gibi kesilecektir" dedi.

Nasrullah, "Önümüzdeki günlerde Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin taleplerine Siyonist Rejimin yanıtlarını bekliyoruz. Düşmana Lübnan'ın ve milletin ülkenin doğal kaynaklarına müdahaleyi kabul etmediğini ve her ihtimale karşı hazır olduğunu söylüyoruz" ifadesini kullandı.

Gazze'deki son gelişmelere atıfta bulunan Nasrullah, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

İşgalcilere seslenen Hasan Nasrullah, "Lübnan'da sizin bizimle olan hesabınız başkadır. Bugünkü direniş her zamankinden daha güçlü. Lübnan ve halkı hakkında asla hata yapmayın" ifadelerinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah, direniş şehitleri General Kasım Süleymani ile Ebu Mehdi el-Mühendis'in fedakarlıklarına dikkat çekerek, "İran, İslam dünyasının kıblesi ve direniş ekseninin kalbi olmaya devam edecek" diye kaydetti.