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11 Eki 2022 12:26

Beyrut-Tel Aviv sınır anlaşmazlığı müzakereleriyle ilgili yeni gelişme

Beyrut-Tel Aviv sınır anlaşmazlığı müzakereleriyle ilgili yeni gelişme

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, Siyonist İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin müzakerelerde iki tarafın taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştıklarını bildirdi.

Saab, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'nda görüştükten sonra basın toplantısı düzenlendi.

Tel Aviv ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Saab, "Lübnan'ın ve İsrail'in taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştık." dedi.

Tel Aviv ve Beyrut arasında herhangi bir gaz ve petrol paylaşım durumu olmayacağının altını çizen Saab, "Lübnan Kana'daki (gaz sahasındaki) tüm haklarına sahip olacaktır." ifadesini kullandı.

Saab, anlaşmanın detaylarını daha sonra açıklayacaklarını söyledi.

AA

News Code 1905213
https://tr.mehrnews.com/news/1905213/

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