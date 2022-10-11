Beyrut-Tel Aviv sınır anlaşmazlığı müzakereleriyle ilgili yeni gelişme

Saab, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Sarayı'nda görüştükten sonra basın toplantısı düzenlendi.

Tel Aviv ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Saab, "Lübnan'ın ve İsrail'in taleplerini karşılayan bir çözüme ulaştık." dedi.

Tel Aviv ve Beyrut arasında herhangi bir gaz ve petrol paylaşım durumu olmayacağının altını çizen Saab, "Lübnan Kana'daki (gaz sahasındaki) tüm haklarına sahip olacaktır." ifadesini kullandı.

Saab, anlaşmanın detaylarını daha sonra açıklayacaklarını söyledi.

AA