Hizbullah: İsrail sadece güç dilinden anlıyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, dün Cuma hutbesinde konuştu.

Lübnan-İsrail deniz sınırı meselesinde olası bir anlaşmanın sağlanıp sağlanmayacağıyla ilgili olarak Damuş, "Lübnan'ın haklarının sadece müzakere yoluyla elde edilebileceğini düşünenler yanılıyor." dedi.

Damuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Düşman (İsrail) diplomasi dilinden değil, sadece güç dilinden anlıyor ve geçmişteki tüm deneyimler bunu ispatlıyor. Gücümüze inanıyor ve tüm olasılıklara hazırız. Lübnan'ın haklarını korumak için sessiz kalmayı kabul etmeyiz. Günümüzdeki direniş her zamankinden daha güçlüdür."

Hizbullah yetkilisi, "Lübnan'ın direniş denklemine güvenme konusundaki ortak tutumu, Siyonistler arasında eşi benzeri görülmemiş bir kafa karışıklığı yaratmış ve onları tehdit diline başvurmaya zorlamıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in tehditlerinin direnişin iradesine gölge düşüremeyeceğini kaydeden Damuş, "İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditlerinin hiçbir değeri yoktur ve düşman, Lübnan halkını korkutmak ve geri adım atmaya zorlamak için psikolojik savaş uygulamaya çalışıyor." diye konuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Siyonist İsrail ile deniz sınırı çizimine ilişkin müzakerelerin gidişatını belirlemek için arabulucu konumdaki ABD'den Tel Aviv ile yaptığı görüşmelerin neticesini beklediklerini açıklamıştı.